Ob Victoria Pavlas (20) und Zoe Saip das Kriegsbeil endlich begraben können? Als beste Freundinnen nahmen die beiden Wienerinnen an der vergangenen Staffel Germany's next Topmodel teil. Doch anstatt sich auf das Modeln zu konzentrieren, stritten sich die beiden die ganze Zeit. Knapp ein Jahr später scheinen die Differenzen immer noch nicht beigelegt zu sein. Im Gespräch mit Promiflash verriet Victoria, wie sie und Zoe mittlerweile miteinander umgehen!

"Wenn ich sie sehe, gehe ich ihr einfach aus dem Weg", offenbarte die 20-Jährige im Rahmen der Glow-Convention, die am vergangenen Wochenende in Wien stattfand. Sowohl Victoria als auch Zoe nahmen an dem Event teil. "Begrüßen brauchen wir uns nicht. Wir sehen uns an, verdrehen die Augen und gehen dann weiter", erklärte das Nachwuchsmodel.

Zuletzt hatte Victoria mit ihrer vermeintlichen Beziehung zum ehemaligen DSDS-Teilnehmer Daniele Negroni (23) für Schlagzeilen gesorgt. Während die beiden die Gerüchteküche erst mit verdächtigen Schnappschüssen angeheizt hatten, stellten sie vor ein paar Tagen in einem Interview klar: Sie seien kein Paar, sondern nur Freunde.

Instagram / Victoria.topmodel.2018 Victoria Pavlas und Zoe Saip

Instagram / victoria.topmodel.2018 Zoe Saip und Victoria Pavlas

Instagram / therealpavlas Daniele Negroni und Victoria Pavlas in Wien

