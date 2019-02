Mitten im Winter wünscht man sich oft nur eines: Sonnenschein! So geht es anscheinend auch Supermodel Bar Refaeli (33). Im Gegensatz zu all den anderen Stars, die sich gerade in tropischen Gefilden tummeln, treibt sie sich in ihrer gerade nicht wirklich warmen Heimat Israel rum. Um sich und ihren Fans nun trotzdem ein Stück Sommer zu gönnen, postete Bar gerade zwei sexy Bikini-Pics aus dem zurückliegenden Urlaub. Und die zeigen: Zwei Kinder haben scheinbar gar keine Spuren an ihrem Model-Body hinterlassen!

Bar läuft im roten Bikini auf einem Steg lächelnd auf die Kamera zu – hinter ihr Strandhütten und der türkisfarbene Ozean. Auf einem weiteren Instagram-Bild steht sie dann schließlich in dem traumhaft klaren Nass. Super-schlank und fit lässt sich kaum erahnen, dass die Exfreundin von Leonardo DiCaprio (44) tatsächlich schon zwei Schwangerschaften hinter sich hat. Zu den Schnappschüssen schrieb sie: "Meine Freundin hat mir die gerade geschickt. Ich mache vielleicht Schluss mit ihr!"

Im Oktober 2017 kam Bars zweites Kind, die kleine Elle, zur Welt. Genauso wie bei ihrer ersten Tochter Liv ist der Vater ihr ebenfalls israelischer Mann Adi Ezra (44). Das Model und der zehn Jahre ältere Unternehmer heirateten 2015 in Haifa in Israel. Familie stehe bei ihr an erster Stelle – ein fitter Körper scheint aber direkt danach zu kommen.

Pablo Cuadra / Getty Images Bar Refaeli in Madrid im November 2016

Instagram / barrefaeli Supermodel Bar Refaeli

Instagram / barrefaeli Geschäftsmann Adi Ezra mit Bar Refaeli, 2018

