Die Fans von Let's Dance müssen nicht mehr lange im Dunkeln tappen, denn nach und nach rücken immer mehr Details zum tänzerischen TV-Spektakel ans Tageslicht! Nachdem am Sonntag bereits bestätigt wurde, dass Barbara Becker (52) ab dem 15. März über das Show-Parkett fegen wird, wurde jetzt auch eine weitere Promi-Kandidatin der zwölften Staffel entlarvt: Ella Endlich ist jetzt ebenfalls Mitglied der berühmt-berüchtigten "Let's Dance"-Family!

Die Schlagersängerin, die sich mit ihrem Megahit "Küss mich, halt mich, lieb mich" ein ganzes Jahr in den deutschen Charts hielt, wird neben der Ex von Boris Becker (51) ebenfalls die Hüften kreisen lassen – das wurde jetzt von RTL bestätigt. "Das Tänzerische wird auf jeden Fall etwas sein, dass die Leute so noch nicht von mir kennen", lautet die verheißungsvolle Aussage der blonden Beauty. Ob sie wohl das Zeug dazu hat, zum Dancing Star 2019 gekürt zu werden?

2018 reihte sich die 34-Jährige neben Dieter Bohlen (64), Mousse T. (52) und Carolin Niemczyk (28) in das Jury-Gespann von Deutschland sucht den Superstar ein. Dort fiel sie nicht nur durch ihr musikalisches Know-how auf, sondern auch für ihren stets perfekten Style. Glaubt ihr, dass sie auch beim Tanzen eine gute Figur machen wird? Stimmt ab.

AEDT/WENN.com Ella Endlich, ehemalige DSDS-Jurorin

Instagram / ella.endlich.official Ella Endlich, Sängerin

Florian Ebener/Getty Images Ella Endlich beim DSDS-Halbfinale 2018

