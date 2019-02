Erste heiße Infos für alle Let's Dance-Fans! Nachdem sich im vergangenen Jahr Ingolf Lück (60) die begehrte Trophäe gesichert hat, wird der preisgekrönte Tanz-Wettstreit nun bald in eine neue Runde gehen. Vor Kurzem kamen erste Gerüchte über eine Teilnahme von Designer Thomas Rath (52) auf, nun wurde die erste berühmte Kandidatin offiziell bekannt gegeben: Barbara Becker (52) wird in wenigen Wochen ihre ersten Schritte auf dem TV-Parkett wagen!

Wie RTL nun selbst verkündete, ist die Ex-Frau von Boris Becker (51) für die kommende Staffel fest gesetzt. Ein wenig aufgeregt sei die Designerin schon, wie sie erklärte – auch wenn sie dank regelmäßigem Training und eigener Fitness-Programme auf jeden Fall schon einmal die nötige Kondition mitbringen dürfte. "Es ist ja wirklich Teil meines Jobs, fit zu sein oder eben Programme entwickelt zu haben oder eben die Leute an den Sport heranzuführen. Mit immer neuen Programmen zu sagen: 'Bewegt euch! Regt euch!" Es ist tatsächlich wirklich etwas anderes - Ballroom Dance oder Pilates", erklärte die zweifache Mutter, die für die Show extra aus ihrer Wahlheimat Florida ins kalte Deutschland fliegt.

Barbaras erster Auftritt wird schon in wenigen Wochen stattfinden. Die neue Staffel startet am 15. März, wie gewohnt laufen jeden Freitag um 20:15 Uhr neue Folgen. Was sagt ihr zur ersten offiziellen Kandidatin? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Getty Images "Let's Dance"-Jury, Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse, Joachim Llambi

Instagram: Barbara Becker Noah, Barbara und Elias Becker

ActionPress/Falke, Dorothee Barbara Becker bei der Bambi Verleihung 2018 in Berlin

