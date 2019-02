Sie war am Ende ihrer Kräfte! Im Jahr 2012 begeisterte Anne Hathaway (36) mit ihrem Auftritt in der Verfilmung des Musicals “Les Misérables”. Sie gewann für ihre Rolle der mittellosen Fabrik-Arbeiterin Fantine sogar den Oscar in der Kategorie “Beste Nebendarstellerin” und war auf dem Höhepunkt ihrer Karriere – gesundheitlich ging es dem Hollywoodstar aber schlechter denn je. Anne offenbarte jetzt: Der Kilo-Verlust setzte ihr schwer zu!

Im Interview mit People erinnerte sich Anne an den harten Kampf mit ihrem Gewicht, den sie für den Film aufnehmen musste. “Ich habe in zwei Wochen eine ungesunde Menge an Gewicht verloren. Ich wusste nichts über Ernährung. Ich habe meinen Körper belastet und mein Gehirn trug eine Zeit lang die Hauptlast davon”, erklärte die 36-Jährige. Sie habe sich damals sehr ängstlich und verloren gefühlt. “Der Gewichtsverlust war für meine Gesundheit langfristig keine gute Sache und es hat sehr lange gedauert, bis ich mich davon erholt habe. Und deshalb war ich lange sehr krank”, gestand der “Plötzlich Prinzessin”-Star.

Die Diät, die Anne für “Les Misérables” über sich ergehen lassen musste, hatte es in sich. Wie Mirror berichtete, habe sie nicht mehr als 500 Kalorien am Tag zu sich nehmen dürfen. Das habe sie erreicht, indem sie nicht mehr als ein paar Äpfel aß. Zusätzlich habe Training auf dem Tagesplan gestanden. Das Ziel, das die eh schon zierliche Anne damals erreichen musste: Sie sollte in rund 20 Tagen sieben Kilo abnehmen.

Getty Images Anne Hathaway bei der Oscar-Verleihung 2013

Getty Images Anne Hathaway bei der "Colossal"-Premiere im März 2017

Getty Images Anne Hathaway bei der "Ocean's 8"-Premiere

