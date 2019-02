Babyfreuden bei Tessa Bergmeier (29)! Im August hatte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin einen eindeutigen Social-Media-Post abgesetzt: Mit einem Herz vor ihrem Bauch verriet die Ex-Kandidatin, dass sie ihr zweites Kind erwarte. Wenige Wochen später ging sie weiter ins Detail: Nach Tochter Lucy wird noch ein Mädchen zur Familie dazu stoßen. Im Netz verkündete das Model nun, dass das Baby auf der Welt ist!

Nachdem die 29-Jährige in ihrer Instagram-Story zunächst ein Foto postete, auf dem sie verräterisch müde und glücklich schaut, folgte ein eindeutiger Schnappschuss mit zwei klitzekleinen Fußabdrücken. "Willkommen, Kleine! Ich werde dich immer lieben, #Sonntagskind", schrieb Tessa in englischer Sprache zu dem Bild. Den Namen ihrer Tochter verriet sie dagegen noch nicht – auf ihrem Insta-Profil ist bislang nur "C" als Hinweis auf den Anfangsbuchstaben zu lesen.

Nicht nur die frischgebackene Zweifach-Mom freut sich riesig über den Nachwuchs. Tessa erzählte bereits, dass ihre ältere Tochter Lucy es kaum erwarten könne, ihr Geschwisterchen kennenzulernen. "Es ist so niedlich, wie sie immer wieder meinen Bauch kuschelt, streichelt und mit ihr spricht und Pläne macht. Sie überlegt, was sie der Kleinen alles schenken will aus ihrer großen Kuscheltier-Sammlung", berichtete die Ex-Castingshow-Teilnehmerin damals gerührt.

Instagram / tessa.bergmeier Tessa Bergmeier im Krankenhaus

Anzeige

Instagram / tessa.bergmeier Tessa Bergmeier via Instagram

Anzeige

Instagram / tessa.bergmeier Tessa Bergmeier mit ihrer Tochter Lucy

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de