Bill Kaulitz (29) spielte eine wichtige Rolle bei den Antrags-Vorbereitungen seines Zwillingsbruders Tom (29)! Seit Frühjahr 2018 turtelt der Tokio Hotel-Gitarrist schon öffentlich mit der Model Mama Heidi Klum (45). Pünktlich zu Heiligabend gab es eine schöne Überraschung für die GNTM-Chefjurorin: Ihr Liebster ging vor ihr auf die Knie. Im Promiflash-Interview plaudert Bill jetzt aus, wie stark er den Bald-Bräutigam vor der Verlobung unterstützt hat!

"Ich wusste natürlich Bescheid und war bei allen Sachen dabei. Ich war auch dabei, als er den Ring designt hat!", lässt sich der "Durch den Monsun"-Interpret beim Made for More Award in Ismaning entlocken. Seinen Einfluss auf Tom begründete der gebürtige Leipziger damit, dass sie Zwillinge sind: "Wir fühlen die gleichen Dinge, wir lieben die gleichen Menschen, wir sind uns einfach wahnsinnig nahe."

Der 29-Jährige spricht bei seinem Deutschland-Besuch zwar äußerst offen über die künftigen Eheleute – vor allem eine Sache sollte jedoch weiterhin ein Geheimnis bleiben: ob Bill tatsächlich auch der Trauzeuge seines Twins wird oder nicht. Dazu sagt er lediglich: "Das darf ich natürlich nicht verraten. Ich weiß es, aber ich sag es nicht!" Ein eindeutiges Dementi dürfte anders klingen...

Instagram / billkaulitz Tokio Hotel im Februar 2019

AEDT / WENN.com Bill und Tom Kaulitz bei der "Ballon"-Premiere im September 2018

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, Tokio Hotel-Sänger

