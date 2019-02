Tokio Hotel und Germany's next Topmodel? Wie die bisherigen Staffeln läuft auch die 14. Runde der beliebten Castingshow wieder unter einem offiziellen Titelsong. Ab Donnerstag werden die Nachwuchsmodels in diesem Jahr zu "Melancholic Paradise" von Tokio Hotel über den Laufsteg schweben – eine Kombination, die wohl weder den Fans der Band noch Heidis (45) Anhängern spontan in den Sinn gekommen wäre. Doch wie kam es zu dieser überraschenden Zusammenarbeit? Frontmann Bill Kaulitz (29) hat es Promiflash verraten!

Für den Made for More Award in München stattete der Sänger seiner Heimat Deutschland vor Kurzem einen seiner inzwischen eher selten gewordenen Besuche ab. Am Rande der Veranstaltung plauderte der Magdeburger nicht nur über das Liebesglück von der Modelmama und seinem Bruder Tom Kaulitz (29), sondern verriet gegenüber Promiflash auch, wie ihr Song zur GNTM-Hymne wurde: "Also Heidi hat sich den Song ausgesucht. Sie ist ja jetzt immer dabei, wenn wir Musik machen und kriegt dann von Anfang an ganz viel mit", erklärte der Musiker. Seine künftige Schwägerin habe den Track eines Tages gehört und wollte ihn daraufhin unbedingt als Opener für ihre Show haben, so der 29-Jährige.

Über die Tatsache, dass sich Heidi für "Melancholic Paradise" als Staffelsong entschieden hat, freute sich allerdings nicht nur Bill. Auch sein Zwillingsbruder war von der Wahl seiner Verlobten ganz angetan, wie Bill weiter verriet. Ob Heidis Fans ähnlich begeistert sein werden? Ab dieser Woche können sich die Zuschauer eine eigene Meinung zu der klangvollen Untermalung bilden.

Getty Images Bill Kaulitz beim Made for More Award 2019 in München

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, Heidi Klum und Tom Kaulitz

Getty Images Bill Kaulitz bei der Berlin Fashion Week 2018

