Ist das Geheimnis um das Geschlecht von Katja Kühnes (33) Baby etwa gelüftet? Im November vergangenen Jahres verkündete die Ex-Bachelor-Kandidatin völlig überraschend, dass sie ihr zweites Kind erwartet. War damals noch keine Rundung zu erkennen, ist Katjas Babykugel mittlerweile nicht mehr zu übersehen. Ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, behielt sie bisher für sich. Eine Freundin gab nun aber einen ziemlich eindeutigen Hinweis!

In einer Instagram-Story teilte eine gute Freundin der ehemaligen Kuppelshow-Kandidatin einen vielsagenden Kurzclip aus einem Café in Leipzig: Darauf sind die beiden Mädels zu sehen, wie sie einen Kussmund formen. Viel spannender ist allerdings ein kleiner Pfeil, der auf Katjas Bauch gerichtet ist und hinter dem das Wort "Babygirl" steht! Erwartet das TV-Sternchen also wirklich ein kleines Mädchen?

Die Blondine selbst hat sich bis jetzt noch nicht zu den Andeutungen ihrer BFF geäußert. Unter keinem ihrer Beiträge bezog Katja selbst Stellung zu dem Gerücht – und dabei wird es wohl auch erst einmal bleiben. Denn was Informationen über ihre Schwangerschaft angeht, hält sie sich generell eher zurück. Ihre Follower wissen bisher nicht einmal, in welchem Monat sich Katja aktuell befindet.

Instagram / katja_kuehne Katja Kühne in Dubai

Instagram / katja_kuehne Katja Kühne und ihr Freund Marcel Sabitzer

Instagram / katja_kuehne Katja Kühne unterwegs in Dresden im Januar 2019

