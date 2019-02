Sie ist eine der witzigsten und offensten Frauen Hollywoods: Jennifer Lawrence (28) nimmt in Interviews kein Blatt vor den Mund. Freimütig erzählt sie von wilden Partynächten, Abstürzen und peinlichen Situationen – nur zu gern teilt sie ihre Fettnäpfchen mit Talkshow-Hosts und Fans. Umso erstaunlicher, dass die 28-Jährige so wenig von ihrem Liebesleben preisgibt. Doch jetzt zeigte sich die schöne Oscargewinnerin mit ihrem neuen Freund!

Fotografen konnten einen Blick auf Jennifer und ihre neue Liebe Cooke Maroney erhaschen und drückten sofort auf den Auslöser, wie die britische Daily Mail berichtet. Jen und Cooke waren in New York City unterwegs, da der 33 Jahre alte Kunsthändler hier seine Galerie "Gladstone 64" an der Upper East Side betreibt. Zur Beziehung der beiden verriet kürzlich eine Quelle gegenüber Page Six: "Sie haben sich über Jens Freundin Laura kennengelernt. Aber sie halten es sehr privat und achten darauf, nicht gemeinsam gesehen zu werden."

So sehr die beiden in der Öffentlichkeit auf Küsse und Umarmungen auch verzichten, so ernst soll die Beziehung doch hinter verschlossenen Türen sein. Ein Insider offenbarte US Weekly, dass Cooke total verknallt in JLaw sei und die beiden offenbar zusammenziehen wollen. Seit Juni vergangenen Jahres sind die Schauspielerin und der Kunsthändler zusammen.

Splash News Jennifer Lawrence und Cooke Maroney in New York im Februar 2019

Getty Images Schauspielerin Jennifer Lawrence in New York, 2018

AdMedia / Splash News // WENN.com Jennifer Lawrence und Cooke Maroney

