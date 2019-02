Modelmama Heidi Klum (45) und Tokio Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz (29) schweben auf Wolke sieben! Die beiden Turteltauben lernten sich im vergangenen Jahr auf einer Feier des Modedesigners Michael Michalsky (51) kennen – nach nur acht Monaten Beziehung folgte an Heiligabend auch schon die Verlobung. Ein Blick in die Vergangenheit verrät nun: Heidi und Tom hätten sich schon viel früher verlieben können!

Ihre Liebesgeschichte hätte theoretisch schon 2012 beginnen können: Damals war Toms Zwilling Bill Kaulitz (29) zu Gast in einer Folge von Germany's next Topmodel – und bekanntlich sind die Brüder unzertrennlich. Das Schicksal wollte aber wohl, dass Heidi und Tom sich erst später finden. Doch das tut ihrer Romanze keinen Abbruch! Immerhin handelte es sich um Liebe auf den ersten Blick, wie Heidi erst neulich in der Ellen DeGeneres (61)-Show berichtete: "Da war er. Das war großartig. Ich konnte ihn gar nicht angucken. Du weißt, wie das ist, wenn du dich zu jemandem hingezogen fühlst und denkst: 'Oh Gott, ich kann ihn nicht anschauen.'" Außerdem fügte sie hinzu: "Es war elektrisierend!"

Die Hochzeit des Models und des Musikers ist bereits in Planung – doch wie sieht es mit Nachwuchs aus? Zuletzt kursierte das Gerücht, dass Heidi schwanger sei. Auf Nachfrage von RTL antwortete Bill nur verlegen: "Da sage ich nichts zu. Ihr immer mit euren ganzen Fragen, das verrate ich nicht."

Instagram / heidiklum Heidi Klum und ihr Verlobter Tom Kaulitz

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum in Beverly Hills 2019

Getty Images Heidi Klum und Ellen DeGeneres in Los Angeles

