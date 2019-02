Janni Kusmagks (28) Babybäuchlein wächst und gedeiht prächtig! Erst vergangene Woche verkündete die Göttergattin von Peer Kusmagk (43): Ihr gemeinsames Söhnchen Emil-Ocean (1) bekommt ein Geschwisterchen! Der 18. Juli wurde vom Arzt als voraussichtliches Geburtsdatum angesetzt – die Surferin ist folglich im vierten Monat schwanger! Dafür hat die einstige Adam sucht Eva-Kandidatin aber bereits eine beachtliche Kugel vorzuweisen. Ob das etwas damit zu tun haben könnte, dass sich die sportliche Schönheit gleich über Nachwuchs im Doppelpack freuen darf?

Auf Instagram postete die 28-Jährige einen Urlaubsschnappschuss von sich, auf dem sie strahlend ihre gewölbte Körpermitte in Szene setzt. "Heute fragte mich eine ältere Dame, die mit ihrer Freundin hier in Mauritius Urlaub macht und mich am Strand beobachtet hat, in welchem Monat ich schwanger bin. Sie würde nämlich tippen, es ist der sechste", begann die Zweifach-Mama in spe ihre Anekdote zum Pic. "Wenn ich Bilder vergleiche, wie ich bei der letzten Schwangerschaft im gleichen Monat aussah, da war der Bauch fast halb so groß", stellte sie belustigt fest.

Was wohl der Grund für ihre beachtliche Wölbung ist? "Ich habe schon oft gehört, dass es beim zweiten Kind einfach meistens anders aussieht oder werden es doch Zwillinge?", fragt die Beauty mit den blonden Locken verheißungsvoll.

Instagram / jannihonscheid Peer Kusmagk, Janni Hönscheid und Emil-Ocean

Instagram / janniundpeer Peer und Janni Kusmagk

Max Bertani / Action Press Janni Hönscheid, Peer Kusmagk und Emil-Ocean bei der "Harry Potter"-Ausstellung in Potsdam 2018

