Von Couple Goals zur Lachnummer – mit nur einem Foto: Seit Priyanka Chopra (36) und Nick Jonas (26) ihre Beziehung öffentlich gemacht haben, sind sie DAS Promi-Vorzeigepärchen – ganz besonders auf Social Media. Süße Insta-Kommentare unter den Fotos des anderen, romantische Einblicke in ihr Privatleben und fröhliche Selfies stehen quasi an der Tagesordnung. Doch über ein "intimes" Pic des frischgebackenen Ehepaares lacht jetzt das ganze Netz!

Darauf zu sehen: Priyanka und Nick, wie sie sich nach einem anstrengenden Tag im Schnee an den Mammoth Lakes in Kalifornien entspannt aneinander kuscheln – beide in bequemen Couch-Klamotten. Die 36-Jährige hat den Kopf an die Brust ihres Mannes gelegt, der wiederum blickt mit einem Bier in der Hand scheinbar gedankenverloren in die Ferne. Es ist eine bestimmte Frage, die die Follower zum Schmunzeln bringt: Wer macht das Foto, wenn beide doch so intim ihre Zweisamkeit genießen – oder ist einfach alles nur gestellt? Ein Twitter-User witzelt, er wolle die Schauspielerin ja nicht beunruhigen, doch es scheint, als habe sie einen Stalker im Haus. Andere spekulieren wild, ob sie vielleicht eine Kamera mit Selbstauslöser und Stativ verwendet haben.

Neben Memes vom einsamen Fotografen in der Ecke (oder Nicks Bruder Joe Jonas, 29) finden sich aber auch einige Leute, die genervt scheinen. "Ernsthaft, das ist so gewollt… Alles ist gestellt", kritisiert ein Twitter-User das Pic der Stars.

Instagram / nickjonas Priyanka Chopra und Nick Jonas in ihren Flitterwochen

Splash News Priyanka Chopra Jonas und Nick Jonas

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra und ihr Ehemann Nick Jonas

