Sophia Vegas (31) kann ihr Glück immer noch nicht so recht in Worte fassen. Seit wenigen Tagen ist der Reality-Star Mama eines kleinen Mädchens: Amanda Jaqueline erblickte am 3. Februar um 01:42 Uhr in Los Angeles das Licht der Welt. Während Sophia bereits in der Schwangerschaft regelmäßig ihre Fans via Social Media auf den neuesten Stand hielt, gibt sie auch nach der Geburt Einblicke in den Familienalltag mit Baby. Ganz zur Freude ihrer Follower teilte die Neu-Mami jetzt sogar ein allererstes Foto ihres Töchterchens.

"Vor Freude und endlos tiefer Liebe kann ich mich gerade echt schwer sortieren, Gefühle, die ich nicht in Worte fassen kann. Ich bin für jeden neuen Tag unendlich dankbar, dass unser kleiner Engel gesund und munter ist", beginnt Sophia ihren emotionalen Post auf Instagram. Neben den liebevollen Worten macht die 31-Jährige den Usern dann noch ein ganz besonderes Geschenk: Sie postet das erste Mal das Gesicht ihres Babys. Auf dem Schnappschuss scheint die wenige Tage alte Amanda die Nähe zu ihrer Mami in vollen Zügen zu genießen.

Nach der Aufregung der letzten Schwangerschaftswochen haben sich die beiden Ladys jetzt aber auch wirklich eine Menge gemeinsame Kuschelzeit verdient:Noch kurz vor der Entbindung war es zu einem Schreckmoment gekommen. Die Blondine hatte sich im Krankenhaus untersuchen lassen müssen. Der Grund: Ihr Baby war zu klein und hatte sich in Sophias Bauch zu wenig bewegt.

