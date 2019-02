Nach der überraschenden Trennung von Liam Payne (25) im vergangenen Juli geht es für Cheryl Cole (35) endlich auch beruflich wieder bergauf: Die Sängerin sitzt seit Anfang Januar neben Matthew Morrison (40) und Otlile Mabuse (28) in der “The Greatest Dancer”-Jury – und brach jetzt in der ersten Liveshow andauernd vor Rührung in Tränen aus. Für die Zuschauer waren die ganzen Emotionen etwas zu viel des Guten: Sie glauben, Cheryls TV-Wasserfälle waren nur gespielt!

“Was ist nur falsch mit mir?”, fragte sich Cheryl nach ihrem zweiten Tränchen-Moment vor laufenden Kameras. Das beschäftigte offenbar auch unzählige Twitter-User, die sich über die feuchten Augen der Musikerin im Netz aufregten. “Cheryl muss aufhören, alle zwei Minuten zu weinen. Das ist so ein Fake”, “Warum weint Cheryl die ganze Zeit? Das kommt total gefakt rüber und so, als würde sie nur Aufmerksamkeit suchen”, “Kann Cheryl verdammt noch mal aufhören zu weinen?”, waren nur drei Kommentare. Einer vergleicht die 35-Jährige sogar mit einem Wasserhahn: “Cheryls echte Form.”

Aber die Mutter des kleinen Bear bekam auch Zuspruch von ihren Fans, die Cheryls Reaktion vollkommen nachvollziehen konnten. “Ich glaube, wir sind alle etwas mit Cheryl in Tränen ausgebrochen” oder “Cheryl repräsentiert uns alle gerade”, nahmen zwei Nutzer die Britin online in Schutz.

David Fisher/REX/Shutterstock Cheryl Cole und Liam Payne bei der Global Gift Gala in Paris im Mai 2016

Anzeige

Graham Finney/WENN Cheryl Cole in Manchester 2018

Anzeige

Mark Kaye/WENN.com Cheryl Cole in Manchester 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de