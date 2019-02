Alles nur Fake? Bei dem Rapper 21 Savage (26), der bereits 2014 wegen Drogenbesitzes verurteilt worden war, klickten jetzt erneut die Handschellen. Am vergangenen Sonntagmorgen wurde der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Sha Yaa Bin Abraham-Joseph heißt, von der US-Einwanderungsbehörde in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia verhaftet. Der Grund: Sein aufgebautes Image ist scheinbar ein kompletter Fake und der Rapper soll sich seit 2006 illegal in den Vereinigten Staaten aufhalten!

"Sein komplettes öffentliches Image ist nicht echt", teilte ein Sprecher der Einwanderungsbehörde ICE dem Nachrichtensender CNN mit. Wie herauskam, ist Savage eigentlich gebürtiger Brite. Er war 2005 im Alter von zwölf Jahren von London in die USA gezogen. Ein Jahr später war allerdings das Visum des heute 26-Jährigen abgelaufen. Seitdem lebe der Sänger als illegaler Einwanderer in den Vereinigten Staaten. Viele Fans glaubten bislang, 21 Savage stamme aus Atlanta.

Recherchen des Promiportals TMZ haben ergeben, dass Savage Atlanta allerdings niemals als seinen Geburtsort bezeichnet hatte. Dennoch habe der Sänger in seinen Songs viel über die Stadt gerappt. Seine Anwältin Dina LaPolt macht derzeit Überstunden, um das "Missverständnis" aufzuklären und den Musiker aus der Untersuchungshaft zu befreien. Dem Sänger droht jetzt nämlich die Abschiebung!

