Germany's next Topmodel-Kandidatin Lena hat mit einer ziemlich starken gesundheitlichen Beeinträchtigung zu kämpfen. Die süße Essenerin ist in diesem Jahr Teil der beliebten Castingshow von und mit Modelmama Heidi Klum (45). Doch noch bevor das Laufstegformat an den Start geht, gibt der zierliche Rotschopf Einblicke in sein Privatleben: Bei Lena wurde Epilepsie diagnostiziert – und die Erkrankung beeinflusst ihr Leben ziemlich stark!

Auf dem sozialen Netzwerk Tellonym steht Lena interessierten Usern schon jetzt Rede und Antwort. Ganz anonym kann man der 17-Jährigen dort Fragen stellen. Als ein Fan wissen will, warum die Auszubildende noch keinen Führerschein hat, überrascht Lena mit dieser Offenbarung: "Epilepsie." Bei dieser Erkrankung entlädt sich im Gehirn unvermittelt, aber gleichzeitig eine ganze Gruppe von Nervenzellen und führt zu einem sogenannten epileptischen Anfall. Da bei einem solchen Anfall einzelne Körperteile stark zucken oder sich manchmal sogar der ganze Körper bis zu zwei Minuten lang verkrampft, können alltägliche Tätigkeiten gefährlich sein – so auch das Autofahren.

Tatsächlich scheint das Krankheitsbild des Nachwuchsmodels ziemlich ausgeprägt zu sein. Als ein Follower bei Lena nachhakt, ob sie sehr häufig mit Anfällen zu kämpfen hat, stellt sie klar: "Wenn ich meine Medikamente nicht nehme, dann ja." Ob Lena die Beschwerden aber auch bei GNTM im Weg stehen werden, wird sich erst in den kommenden Wochen zeigen.

Instagram / lenalswk Lena, GNTM-Kandidatin 2019

Instagram / lenalswk Lena, TV-Sternchen

Instagram / lenalswk Lena, Nachwuchsmodel

