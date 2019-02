Sie plauderte endlich aus dem Nähkästchen! Seit September sind die ehemalige Hailey Baldwin (22) und Megastar Justin Bieber (24) schon verheiratet – zumindest standesamtlich. Doch die zwei Turteltauben bleiben weiter zurückhaltend, was Details zu ihrer Liebe angeht, selbst die Hochzeit war nur langsam durchgesickert. Umso überraschender war nun ein ganz schön offenes Interview des Models: Hailey sprach öffentlich über das Eheleben mit ihrem Biebs!

Die 22-Jährige war zu Gast in der Talkshow The Late Late Show with James Corden. Dort wurde sie vom Moderator auch gleich als eine Bieber angesprochen und gefragt, wie denn das Leben als Ehefrau so laufe. "Verheiratet zu sein, ist großartig", platzte es aus der blonden Beauty heraus. Haileys Ehe-Plausch war damit aber noch lange nicht vorbei!

Was den größten Unterschied zwischen ihrem Leben als unverheiratete und verheiratete Frau für sie ausmache, beantwortete Hailey dann auch nach kurzem Überlegen: "Ich denke, für mich ist es das Zusammenleben mit einem anderen Menschen."

Rachpoot/MEGA Justin und Hailey Bieber

Getty Images James Corden bei den "Tony Awards" 2016 in New York

Rachpoot/MEGA Justin und Hailey Bieber in Los Angeles

