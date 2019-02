Totale Verwandlung bei Stefanie Giesinger (22)! Die Beauty wurde bei Germany's next Topmodel als langhaarige Brünette bekannt und berühmt. Mit diesem Look ist die Fashion-Ikone seither auch immer gut gefahren. Klar hat sich aber auch die Freundin von Marcus Butler (27) schon mal an kleineren Veränderungen auf ihrem Haupt gewagt. Doch nun ist die Influencerin noch einen Schritt weitergegangen: Sie hat sich von ihrer langen Mähne verabschiedet!

In ihrer Instagram-Story nahm Steffi ihre Fans mit zu ihrem Lieblingsfriseur – und der verpasste der 22-Jährigen einen frechen Longbob! "Ich bin begeistert, denn ich habe einen neuen Haarschnitt, ich liebe ihn", schwärmt sie danach im Netz. Doch damit sollte es nicht genug sein! Steffi hat sich auch eine neue Farbe gegönnt – für Stefanie zu Beginn doch noch ein wenig ungewohnt. "Ich bin jetzt blond. Ich denke, es wird wohl einige Wochen dauern, bis ich mich an mein neues Ich gewöhnt habe", gestand sie.

Doch nicht nur bei ihrer Frisur setzt Stefanie auf die aktuellsten Trends. Im Interview mit Promiflash gab sie Anfang des Jahres ihren absoluten Fashion-Trend-Tipp ab: "Definitiv immer noch Neonfarben. Das war zwar auch schon 2018 da, aber das wird jetzt noch mal extremer. Grelle Farben, tolle Farben, schöne Farben, Neon-Farben."

