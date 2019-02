Kim Kardashian (38) weiß, wie sie ihre Vorzüge am besten in Szene setzt! Am vergangenen Mittwochabend fand in New York erneut die sagenumwobene amfAR-Gala statt: Zugunsten der Foundation for AIDS Research kommt hier jedes Jahr die A-List der Promis zusammen, um für den guten Zweck Geld zu sammeln. Auch Reality-TV Kim gehört zu den alljährlichen Besuchern der Veranstaltung und stolzierte gestern über den roten Teppich. Doch die Blicke der Fotografen dürften dabei besonders einer Körperpartie gewidmet gewesen sein: Kim präsentierte ganz selbstverständlich ein üppiges und ziemlich freizügiges Dekolleté!

Was für ein Anblick! Bilder der vergangenen Nacht zeigen die 38-Jährige gemeinsam mit ihrer älteren Schwester Kourtney (39) auf dem grauen Teppich des Events. In ihren schwarzen eng anliegenden Roben schauen die beiden Frauen lasziv in die Kamera. Während Kourtney auf einen tiefen Beinschlitz setzt, lässt ihre jüngere Sis obenrum tief blicken: Bis zum Bauchnabel reicht der Ausschnitt der dreifachen Mutter, der ihre Nippel nur dank zweier Stoff-Patches verdeckt – mehr Haut geht wohl kaum!

Doch Kim ist nicht die einzige Promi-Lady, die sich bei der Gala mit einem üppigen Dekolleté präsentiert: Auch Supermodel Heidi Klum (45) zeigt Hans und Franz, wie sie ihre Brüste liebevoll nennt, in einem Traum aus grauem Glitzer. Was haltet ihr von den sexy Kleidern der beiden – wem steht der XL-Ausschnitt besser? Stimmt unten ab!

Getty Images Kourtney und Kim Kardashian bei der amfAR-Gala in New York

Getty Images Kim Kardashian bei der amfAR-Gala 2019 in New York

Getty Images Heidi Klum bei der amfAR Gala in New York 2019

