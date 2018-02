Zeig her das Bein – und den Schlüppi! Am Mittwochabend war es wieder so weit: Die alljährige amfAR-Aids-Gala in New York hat die Schönen und Reichen zu Charity-Zwecken vereint. Anlass für die Ladys sich in Schale zu werfen – und das Modemotto der Damenwelt war unverkennbar: Plus-Size-Beauty Ashley Graham (30), Schönheitskönigin Olivia Culpo (25) und Model-Mama Heidi Klum (44) setzten auf Beinschlitz statt Dekolleté. An den Cut-Out von Popsängerin Halsey kam allerdings keine der drei heran; der war so tief, dass das Unterhöschen der Musikerin hervorblitzte – ups!