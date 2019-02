Bewegende Worte von Sophia Thomalla (29) an ihren verstorbenen Ziehvater Rudi Assauer (✝74)! Der ehemalige Fußball-Profi verstarb gestern Abend im Alter von nur 74 Jahren. Schauspielerin Simone Thomalla (53), die mit dem Sportmanager jahrelang zusammen gewesen war, äußerte sich bereits am Mittwochabend zu den traurigen Schlagzeilen: Nun meldet sich auch ihre Tochter Sophia zu Wort und zollt Rudi mit rührenden Zeilen im Netz Tribut.

"Alle schreiben, er war der große Macher, die Schalke-Legende, Macho und gute Seele, aber was man über den Mann schreibt, mit dem man zehn Jahre Ostern, Weihnachten, Urlaube verbracht hat, einen zu Schule gefahren hat [...] gestaltet sich für mich dann doch ziemlich schwierig", hält Sophia in einem sehr persönlichen Post auf Instagram fest. Sie könne nicht annähernd beschreiben, was gerade in ihr vorgehe: "Es schien mir gestern nicht richtig, nachdem ich die Nachricht erhalten hatte, sofort auf Instagram etwas hochzuladen, was nur annähernd erklärt und zeigt, wie es einem geht."

Auch Sophias Mutter Simone nahm öffentlich bereits Abschied von ihrem einstigen Weggefährten. "Du warst ein ganz besonderer Mensch und du wirst fehlen", schrieb sie betroffen auf Instagram.

Georg Moritz / ActionPress Sophia und Simone Thomalla, Rudi Assauer bei der Ankunft vor einem Boxkampf in München, 2007

Getty Images Rudi Assauer, Ex-Fußballprofi und ehemaliger Schalke-Manager

Ot,Ibrahim/ActionPress Sophia Thomalla in der "NDR Talk Show" mit Barbara Schöneberger

