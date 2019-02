Die Nachricht über seinen Tod erschütterte ganz Deutschland! Rudi Assauer ist am heutigen Mittwoch im Alter von 74 Jahren gestorben! 2012 erkrankte der ehemalige Fußball-Profi an Alzheimer und zog sich seitdem immer mehr aus der Öffentlichkeit zurück. Simone Thomalla (53), mit der der Sportmanager rund neun Jahre lang liiert war, reagierte nun auf die traurigen Neuigkeiten um ihren Ex: Im Netz zollte die Schauspielerin ihm mit rührenden Zeilen Tribut!

"Gute Reise, lieber Rudi", begann die 53-Jährige ihren herzzerreißenden Text auf Instagram. Dazu postete sie ein Pic von einem deutlich jüngeren Rudi, wie er mit Zigarre im Mund posiert – den Schnappschuss versah die Darstellerin sogar mit einem blauen Herz. "Du warst ein ganz besonderer Mensch und du wirst fehlen", schrieb die Mama von Sophia Thomalla (29) weiter.

Bis Januar 2009 waren der Filmstar und der Sportler ein Paar. Während dieser Zeit verstand sich auch die damals jugendliche Sophia blendend mit ihrem Ziehvater. "Rudi Assauer war wie ein Vater für mich. Er war in der prägenden Zeit mit meiner Mutter zusammen, da war ich zehn bis 17 Jahre alt", schwärmte das Model im Herbst 2016 im Gespräch mit Oliver Polak.

Getty Images Simone Thomalla bei der Michalsky StyleNite

Anzeige

Getty Images Rudi Assauer

Anzeige

Getty Images Sophia Thomalla beim Made For More Award 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de