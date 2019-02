Es war die Baby-Überraschung schlechthin! Sila Sahin (33) erwartet ihr zweites Kind und ist mittlerweile schon im fünften Monat – dabei ist Söhnchen Elija gerade erst im vergangenen Juli zur Welt bekommen. Die Freude bei der ehemaligen GZSZ-Darstellerin und ihrem Mann Samuel Radlinger (26) ist natürlich riesig. Aber auch prominente Freunde können das rasche Baby-Glück kaum fassen und überhäufen die werdende Mami mit Glückwünschen!

Über die lieben Nachrichten ist Sila offenbar so gerührt, dass sie die Fotos in ihrer Instagram-Story reposten musste. Natürlich gab es zunächst Glückwünsche von ihren ehemaligen GZSZ-Kollegen: Raúl Richter (32) postete ein Foto von einem gemeinsamen Ausflug aus dem Jahr 2013. Im Biker-Look sitzt die Schauspielerin auf einem Motorrad und lacht in die Kamera. Dazu schrieb der 32-Jährige: "Freu mich für dich." Auch Prinzessin Elna-Margret zu Bentheim und Steinfurt (39), die neben Sila in der aktuellen 6 Mütter-Staffel zu sehen ist, zeigte sich überrascht über die Nachricht: "Wowooohhhh!! Big news aus dem 6 Mütter-Team! Gratulation!" TV-Moderatorin Stephanie Brungs (30) erfuhr während eines Interviews mit der ebenfalls schwangeren Isabell Horn (35) vom erneuten Mutter-Glück der 33-Jährigen: "Und noch eine Supermama erwartet Baby Nummer zwei. Herzlichen Glückwunsch!"

Im Sommer 2016 hatte Sila eine Fehlgeburt, die ihr noch heute schwer zu schaffen macht. Die vielen Glückwunsch-Reposts zeigen, dass die erneute, schnelle Schwangerschaft keineswegs selbstverständlich für die TV-Beauty ist.

Instagram / samuelradlinger30 Sila und Samuel Sahin-Radlinger in Norwegen

AEDT/WENN.com Sila Sahin und Isabell Horn im Jahr 2017

Instagram / diesilasahin Sila Sahin und ihre Mutter während einer Drehpause von "6 Mütter"

