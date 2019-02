Das ging aber fix! Es ist nicht einmal ein Jahr her, dass Sila Sahin (33) zum ersten Mal Mama geworden ist. Genau gesagt, hatte ihr Sohnemann Elija erst im vergangenen Juli das Licht der Welt erblickt. Dass es nicht ihr einzige Nachwuchs bleiben wird, war von Anfang an klar – doch dass die Schauspielerin und ihr Mann Samuel Radlinger (26) so schnell die Babyplanung wieder in Angriff nehmen würden, ist wohl eine Überraschung! Denn wie Sila jetzt bestätigte, wird sie zum zweiten Mal Mama!

Im Interview mit Gala ließ der Ex-GZSZ-Star jetzt die Baby-Bombe platzen. "Ich habe mich gewundert, dass mein Babybauch so gar nicht wegging. Also suchte ich einen Arzt auf. Während der Ultraschall-Untersuchung lachte er plötzlich und sagte: 'Herzlichen Glückwunsch!'. Ich dachte, der will mich veräppeln", erinnerte sie sich an den Tag zurück, an dem sie von ihrer zweiten Schwangerschaft erfahren hatte.

Sila ist tatsächlich bereits im fünften Monat – eine große Überraschung nicht nur für sie, auch ihr Liebster Samuel fiel aus allen Wolken. "Er konnte es auch erst nicht glauben. Aber jetzt freuen wir uns beide. Ich hatte 2016 eine Fehlgeburt, da war ich im vierten Monat. Dieses Kind ist ein Gottesgeschenk für uns", erzählte sie weiter.

