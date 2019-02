Das neue Konzept von Germany's next Topmodel scheint schon nach der Staffelpremiere voll aufzugehen! Am vergangenen Donnerstag startete die 14. Suche nach Heidi Klums (45) Nachfolgerin – und dabei läuft in diesem Jahr einiges anders. Unter anderem ist die Model-Mama dieses Mal die einzig feste Jurorin. Dafür bekommt die GNTM-Chefin ab sofort in jeder Folge Unterstützung von einem prominenten Gast, der die Kandidatinnen coacht und schließlich auch bewertet. Auf die angekündigten Änderungen waren offenbar auch die Zuschauer sehr gespannt: Über zwei Millionen fesselte das Casting-Format vor die Bildschirme!

Das Medienmagazin DWDL berichtet nun, dass stolze 2,28 Millionen Menschen einschalteten, davon 1,67 Millionen aus der werberelevanten Zielgruppe. Im Jahr 2018 sah das noch ganz anders aus: Damals schauten rund 100.000 Fashion-Fans weniger zu. Doch nicht nur die GNTM-Gewinnerin Lena Gercke (30), die als allererster Coach auftrat, dürfte für reges Interesse an Heidis Modelsuche gesorgt haben – auch die neuen Kandidatinnen lieferten bereits kurz nach der Vorstellungsrunde Diskussionsstoff.

Vor allem die Blondine Theresia Fischer stach heraus. Die Hamburgerin erschien in einem ultrakurzen Glitzerkleid und in Begleitung eines Plüschtiers namens Herbert zum Casting – und auch ihr Bewerbungsvideo war alles andere als dezent. Darin stellte sie gleich zu Beginn klar: "Ich liebe es, die Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen." Ob sie das Zeug zum Supermodel hat, zeigt sich ab sofort immer donnerstags auf ProSieben.

Getty Images Heidi Klum bei der amfAR Gala 2019

Instagram / lenagercke Lena Gercke und Heidi Klum

Instagram / theresiafischer Theresia Fischer, GNTM-Kandidatin 2019

