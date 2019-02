Die Sportwelt trauert um eine weitere Ikone. Erst diese Woche überraschte der Tod der Fußballlegende Rudi Assauer (✝74) ganz Deutschland. Der ehemalige Sportmanager war nach einer jahrelangen Demenzerkrankung mit 74 Jahren verstorben. Nun müssen sich die Fans von einem weiteren Kickerstar verabschieden: Die einstige Topstürmerin und Nationalspielerin Heidi Mohr (✝51) ist mit gerade einmal 51 Jahren in ihrer Heimat ums Leben gekommen!

Wie Bild berichtete, starb die Vorreiterin des Frauenfußballs bereits am vergangenen Donnerstag an einem Krebsleiden. Erst vor einer Woche war Heidi in einem Krankenhaus in Weinheim stationär behandelt worden. Der Tod soll auch für ihre Familie und Freunde sehr plötzlich gekommen sein. Welcher Art der Krebserkrankung sie erlag, ist bislang nicht bekannt.

Viele Jahre gehörte Heidi zur Elite der internationalen Kickerszene. In insgesamt 104 Spielen zwischen 1986 und 1996 mit der Nationalmannschaft erzielte sie 83 Tore. 1999 wurde die Weinheimerin sogar zu "Europas Fußballerin des Jahres" gewählt.

Getty Images Heidi Mohr (m.) bei der Frauen-Fußballweltmeisterschaft 1991

Getty Images Heidi Mohr beim Spiel gegen Japan, Olympische Spiele 1996

Getty Images Heidi Mohr (m.) im November 1991



