Es war die Schock-Nachricht des vergangenen Jahres! Im Dezember gab das einstige Traumpaar Helene Fischer (34) und Florian Silbereisen (37) nach zehn Jahren Beziehung überraschend seine Trennung bekannt. Auch wenn zwischen den beiden alles geklärt zu sein scheint, stellt sich die Frage: Was ist mit Helenes Konterfei auf Floris Oberarm? Rein rechtlich dürfte die Blondine ihrem Ex verbieten, das Tattoo öffentlich zu zeigen.

Das verriet Dr. Karl-Nikolaus Pfeifer, Professor am Institut für Medienrecht und Kommunikationsrecht, jetzt in einem Gespräch zu dem Informationsdienst Wissenschaft der Kölner Universität: "Hier greift mittlerweile sogar das europaweit geltende Datenschutzrecht. Es erlaubt die Nutzung personenbezogener Daten, also auch Bildnisse, nur mit Einwilligung des oder der Betroffenen. Die unerwünschte Verwendung kann also durchaus untersagt werden."

Sich das Körperkunstwerk weglasern zu lassen, sei für den Schlagersänger allerdings keine Option. Flori stellte in der TV-Show Schlagerchampions 2019 – das große Fest der Besten bereits klar: "Ich würde niemals auf den Gedanken kommen, dieses Tattoo im Geringsten zu entfernen, denn wir beide hatten zehn Wahnsinns-Jahre. Dieses Tattoo werde ich immer mit vollem Stolz tragen."

Thüringen Press / ActionPress Florian Silbereisens Tattoo von Helene Fischer

P.Hoffmann/WENN.com Florian Silbereisen und Helene Fischer bei "Schlagerchampions"

Defrance Helene Fischer bei "Schlagerchampions 2019 – Das große Fest der Besten"

