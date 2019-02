Daniel Boschmann (38) und seine Moderationspartnerin Marlene Lufen (48) harmonieren bei Dancing on Ice so gut miteinander, dass sie sich sogar als "Berufsehepaar" bezeichnen. Ein "Berufskind" würde die Beziehung komplett machen – und es gäbe sogar einen geeigneten Knirps: Sarah Lombardis (26) kleiner Sohn hat es Boschi richtig angetan. In einem Interview verriet er jetzt: Er ist ganz vernarrt in Alessio (3)!

Bei der diesjährigen Verleihung des Deutschen Fernsehpreises sprach der 38-Jährige mit Promiflash über den Dreijährigen. Er erzählte, dass der Sohn von Finalistin Sarah oft bei den Trainings dabei sei und dann immer Obst essen würde: "Ich habe den immer nur mit einer Birne in der Hand gesehen, nie mit Süßigkeiten. Ganz toll, ganz süßer Kerl ist das."

Ob Alessio beim großen Finale der Tanzshow auch wieder dabei sein und seiner Mutter die Daumen drücken wird? Daniel, der selbst noch kinderlos ist, würde sich über diesen besonderen Gast sicherlich freuen.

WENN.com Daniel Boschmann und Marlene Lufen

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi mit ihrem Sohn Alessio

Becher/WENN.com Daniel Boschmann 2017 in Hamburg

