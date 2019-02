In Sachen Germany's next Topmodel kennt sich kaum jemand besser aus als Michael Michalsky (51). Drei Jahre in Folge saß der Designer auf dem Jury-Stuhl neben Heidi Klum (45). In diesem Jahr hat sich die Modelmama zwar ein neues Konzept mit ständig wechselnden Juroren überlegt, auf den einstigen "Team weiß"-Chef müssen seine Fans trotzdem nicht verzichten. Schon in der ersten Folge veranstaltete der Mode-Profi eine Fashion Show und engagierte dafür die Top 40 der diesjährigen GNTM-Staffel. Michael kennt die Mädels daher bestens und gibt jetzt seine Favoritinnen für den Sieg preis!

"Da gibt es einige, die haben mir sehr gut gefallen. Die hätten mir sehr, sehr gut für 'Team Michael' gefallen", gesteht der kreative Kopf gegenüber ProSieben. Zwei Kandidatinnen seien ihm besonders in Erinnerung geblieben: "Ich bin großer Fan zum Beispiel von Tatjana. Ich bin ein großer Fan von Lena. Die beiden finde ich eben sehr, sehr außergewöhnlich." Und das bewies der Modemacher auch in der Auftaktfolge. Er gab ihnen die begehrtesten Positionen seiner Fashion Show. Lena durfte eröffnen, Tatjana schloss den Catwalk.

Aber war es das jetzt schon für Michael in der diesjährigen Staffel? Nein! Tatsächlich wird es nicht bei dem einen GNTM-Auftritt des Designers bleiben. Im Promiflash-Interview enthüllte er erst kürzlich: "Und dann bin ich noch in einer anderen Folge, die noch gedreht wird." In dieser wird Michael dann als Gastjuror auftreten.

Instagram / klaudiagiez Tatjana Danny und Klaudia Giez, Casting-Sternchen

Instagram / lenalswk Lena, TV-Sternchen

Florian Ebener / Getty Images Michael Michalsky beim "Germany's next Topmodel"-Finale 2018

