Herzogin Meghan (37) nutzt offenbar jede Gelegenheit, um ihren Babybauch mit engen Roben in Szene zu setzen. Diesen Eindruck hatten in den vergangenen Wochen zumindest viele Royal-Fans. Auf öffentlichen Veranstaltungen wurde die Ehefrau von Prinz Harry (34) zudem nicht müde, ihre Kugel mit zärtlichen Gesten zu betonen. Ganz anders ihre Schwägerin Kate (37): Die Gattin von Prinz William (36) hielt während ihrer zurückliegenden drei Schwangerschaften ihren Babybauch lieber versteckt.

Meghans Besuch im Londoner Naturhistorischen Museum vor wenigen Tagen bewies einmal mehr: Die Herzogin von Sussex zeigt einfach gern, was sie hat! Ihr cremefarbenes Rollkragenkleid war so eng geschnitten, dass sich darunter sogar der Bauchnabel abzeichnete. So etwas hatte es bei Kate in der Vergangenheit nicht gegeben: Die Mama von George (5), Charlotte (3) und Louis wählte während ihrer Schwangerschaften stets luftige und lockere Outfits. Auch wenn sie mal zu einem figurbetonteren Kleidungsstück griff, legte sie sich zumindest noch ein legeres Jäckchen drüber. Nur zu besonderen Feierlichkeiten, wie beispielsweise Bällen, wählte die 37-Jährige körperbetontere Kleider.

Aber war das auch bei Kates erster Schwangerschaft so? Schließlich könnte Meghans Vorfreude auf ihr allererstes Baby der Grund für die plakative Bauchshow sein. Williams Ehefrau hatte allerdings auch während ihrer ersten Schwangerschaft mit George im Jahr 2013 ihre Rundung eher dezent in Szene gesetzt und kaschierende Outfits getragen.

Getty Images Meghan Markle und Prinz Harry im Februar

Anzeige

PETER NICHOLLS/AFP/Getty Images Herzogin Kate bei einem RCOG-Event im Februar 2018

Anzeige

Getty Images Prinz William und die schwangere Herzogin Kate im März 2013 in Aldershot, England

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de