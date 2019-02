Zu Germany's next Topmodel gehören nicht nur die aufregenden Shootings und nervenaufreibenden Challenges, sondern auch die Geschichten hinter den Kandidatinnen. In der ersten Folge der 14. Staffel am vergangenen Donnerstag rührte vor allem Heidi Klums (45) Nachwuchs-Model Tatjana die TV-Zuschauer mit ihrer intimen Vergangenheit. Die 21-Jährige wurde im falschen Körper geboren – mit einem Millionen-Publikum teilt sie nun ihre bewegenden Erfahrungen!

Schon in jungen Jahren wusste die Powerfrau, dass sie sich im Herzen wie ein Mädchen fühlt. "Wenn es der eigene Körper nicht ist, dann merkst du das", erklärt sie im ProSieben-Interview. Sie habe sich damals sehr zurückgezogen und gedacht, dass jeder sie angucke. "Ja, es war eine schlimme Zeit!", erinnert sich die heutige GNTM-Kandidatin zurück. Inzwischen ist Tatjanas Körper auch äußerlich der einer Frau.

Im Februar 2018 wurde der vorerst letzte chirurgische Eingriff an der jungen Frau vorgenommen – eine Brust-Operation. "Die anderen zwei OPs davor, also das war die Geschlechtsangleichung untenrum, also im Intimbereich, die waren 2017, da hatte ich zwei OPs", erzählt Tatjana ganz offen und ehrlich. Inzwischen ist das Model selbstbewusster als je zuvor und genau damit konnte es bislang auch bei GNTM-Chefin Heidi punkten.

All Access Photo / Splash News Heidi Klum am Set von GNTM

Instagram / tatjana.gntm.2019 Tatjana Danny, GNTM-Kandidatin 2019

Getty Images Heidi Klum bei der amfAR Gala in New York 2019

