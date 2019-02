Baldwin vs. Bieber! Erst vergangenes Jahr gaben sich US-Sänger Justin Bieber (24) und das US-amerikanische Model Hailey Baldwin (22) das Jawort. Nach seiner langjährigen On-Off-Beziehung mit Selena Gomez (26) kam der Antrag für viele Fans ziemlich unerwartet. Schließlich waren Justin und Hailey erst seit Kurzem wieder ein Paar. Doch die beiden waren sich sicher, was auch Haileys Tatendrang bewies. Voller Entschlossenheit nahm die 22-Jährige Justins Nachnamen an – und verriet, wie sie sich heute damit fühlt.

"Es war gewöhnungsbedürftig, sicher. Es ist definitiv seltsam", erzählte Hailey im Interview mit dem Online-Magazin Bustle. Das junge Pärchen hatte im September 2018 in New York City geheiratet und zeigt sich seitdem glücklicher denn je. Im November gab Hailey auf Instagram bekannt, dass sie nun nicht mehr Baldwin, sondern Bieber heißt. "Ich bin sehr stolz auf meinen Familiennamen", gestand sie jetzt weiter. Sie bleibe auch weiterhin mächtig stolz auf ihre berühmte Verwandtschaft und wolle auch zukünftig ihre familiären Wurzeln wahren.

Auch Haileys Vater Stephen Baldwin (52) sei mit ihrer Entscheidung einverstanden gewesen. Als sie ihn fragte, ob er verärgert sein würde, wenn sie ihren Nachnamen ändern würde, soll er ihr versichert haben: "Nein! Es ist mir egal. Es ist alles gut, jeder weiß, dass du weiterhin eine Baldwin bist."

Rachpoot/MEGA Justin und Hailey Bieber

Getty Images Hailey Bieber in West Hollywood

Getty Images Hailey Bieber mit ihrem Vater Stephen Baldwin

