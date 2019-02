So hat sie sich ihre Reise bestimmt nicht vorgestellt! Jennifer Frankhauser (26) besucht gerade ihre Mama auf Mallorca. Seit vergangenen Oktober lebt Iris Klein (51) mit ihrem Ehemann Peter auf der spanischen Sonneninsel. Im Urlaub musste die ehemalige-Dschungelcamp-Gewinnerin jetzt jedoch eine traurige Entdeckung machen: Sie fand zwei Hundewelpen im Müll. Ohne lange zu überlegen, nahm die Schwester von Daniela Katzenberger (32) die hilflosen Tiere bei sich auf!

Auf einem Instagram-Foto hält sie eines der beiden nur wenige Wochen alten Hundebabys in ihrer Hand. Dazu schrieb sie entsetzt: "Ich werde nie verstehen, wie grausam der Mensch sein kann. Wie kann man nur so herzlos sein und Welpen in den Müll werfen?" Die 26-Jährige hoffe nun, dass die verantwortliche Person von Gott hart bestraft werde. Bei der Rettungs-Aktion wird der Reality-TV-Star natürlich von seiner Mama unterstützt. "Unsere zwei Findelkinder haben die Nacht gut überlebt", brachte die 51-Jährige ihre Fans auf den neuesten Stand.

Das unzertrennliche Mutter-Tochter-Gespann wolle die kleinen Fellnasen nun noch weiter aufpäppeln und dann ein neues zu Hause für sie suchen. "Da wir schon zwei alte Hunde haben, werden wir sie wohl nicht behalten", meinte Iris.

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhausers Findelkind

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser mit ihrer Hündin Priscilla

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Jennifer Frankhauser mit ihrer Mama Iris Klein

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de