Gibt Herzogin Meghans (37) Bauch wichtige Hinweise auf ihr ungeborenes Kind? Seit die Frau von Prinz Harry (34) im Oktober ihre Schwangerschaft publik gemacht hat, fragen sich Royal-Fans gespannt, ob Baby Sussex ein Junge oder ein Mädchen wird. Nicht nur wegen ihrer Kleiderwahl, auch aufgrund der Form von Meghans Babybauch werden Überlegungen zum Geschlecht des Nachwuchses angestellt. Ein Experte erklärt im Interview mit Promiflash, was an der Theorie dran ist!

Während hervorstehende Bäuche eher auf einen Jungen hindeuten sollen, gehen werdende Mütter bei einem Mädchen angeblich in die Breite. Laut Mythos könnte die Ex-Schauspielerin gerade ein Söhnchen in sich tragen – oder etwa nicht? Der Frauenarzt Dr. Elmar Breitbach stellt klar: "Aus dem verständlichen Wunsch heraus, das Geschlecht des Kindes schon vor der Geburt zu kennen, gab es früher solche 'Diagnosen'. Weil es nichts Besseres gab und früher das Geschlecht in manchen Kreisen sehr viel wichtiger war als heutzutage. Aber diese Geschlechtsvorherbestimmungen waren früher schon nur zur Hälfte richtig und sind es heute ebenso."

Dass Meghans Bauch aktuell so deutlich nach vorne lugt, dürfte an ihrer schlanken Figur liegen. "Die Bauchform variiert während der Schwangerschaft ständig, bedingt durch das ständige Wachstum von Kind und Gebärmutter", führt der Gynäkologe weiter aus.

Getty Images Herzogin Meghan in London im Januar 2019

Getty Images Herzogin Meghan, beim Besuch der One25-Charity in Bristol im Februar 2019

MEGA Herzogin Meghan im Februar 2019

