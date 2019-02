Er ist der Überflieger in der Rap-Szene! Stolze neun Mal konnte Capital Bra (24) sich in den vergangenen zehn Monaten den ersten Platz der deutschen Single-Charts sichern – damit ist der Hip Hop-Star nun zumindest in dieser Wertung erfolgreicher als die schwedische Kult-Band ABBA. Obwohl die Musik des Rappers so angesagt ist, wird sie nicht überall gespielt: Im Radio werden die Songs des gebürtigen Russen boykottiert!

Ob beim Jugendsender N-Joy oder Antenne Bayern, dem größten privaten Radiosenders in Deutschland – auf "Benzema" oder "One Night Stand" warten die Hörer vergeblich. Im Interview mit Bild begründete Ina Tenz, die Programmdirektorin von Antenne Bayern, die Entscheidung mit den Worten: "Die Musik ist zu extrem für unsere breite Hörerschaft." Auch wenn sie die Tracks selbst als gut produziert beschrieb, meinte Tenz weiter: "Wir in der Programmdirektion geben unsere persönlichen Vorlieben zu Arbeitsbeginn ab und machen Musik für die Hörer.“

Der Grund: Die Songs von Vladislav Balovatsky, wie der Musiker mit bürgerlichen Namen heißt, handeln oft von Drogen, Gewalt und Sex. In seinem neuesten Nummer-eins-Hit "Pinzessa" rappt er beispielsweise: "Sie sagt, dass es unter meinem Gürtel schmeckt. Ja, sie sagt, ich wär' perfekt. Fass meinen Yarak an, doch nicht mein Gucci-Cap."

Instagram / capital_bra Capital Bra mit seiner Album-Box zu "Berlin lebt"

Instagram / capital_bra Capital Bra, Musiker

Instagram / capital_bra Capital Bra, deutscher Rapper

Könnt ihr die Entscheidung der Radiosender verstehen? 1676 Stimmen 599 Überhaupt nicht. Die Beats von Capital Bra gehen richtig ins Ohr. 1077 Ja total. Viele seiner Texte sind einfach zu obszön.



