Sarah Lombardi (26) erntet einen Shitstorm! Nach den anstrengenden Trainingswochen bei Dancing on Ice verbringt die Show-Siegerin ein wenig Qualitytime mit ihrem Sohn Alessio (3). Das Mama-Kind-Duo urlaubt aktuell hoch oben in den österreichischen Bergen und genießt das herrliche Kaiserwetter. Ihre Community dagegen scheint sich nicht so ganz mit der Sängerin mitfreuen zu können – das Netz ist außer sich: Trägt Sarah an ihrem Schneeanzug etwa echten Pelz?

Auf drei Instagram-Schnappschüssen strahlen Sarah und Alessio mit der Sonne Ischgls um die Wette. Die zwei haben sichtlich Spaß – während die Follower der 26-Jährigen nicht zum Scherzen aufgelegt sind. Der türkisfarbene Fellbesatz an Sarahs Jacke beschert ihr ordentlich Kritik: "Leider muss ich dich deabonnieren wegen deiner Pelzjacke. Dachte eigentlich, du wärst cooler", schreibt ein User unter die Fotos. "Traurig, deine Einstellung, traurig. Und sowas als Mutter! Die Tiere sind scheiß egal. Widerliche Menschen", bringt ein weiterer seine Meinung auf den Punkt.

Sarahs Fans sollen recht behalten. Die Ski-Jacke der Marke Sportalm Kitzbühel kostet regulär knapp 1.100 Euro – und es wurde echter Pelz verarbeitet.

Getty Images Sarah Lombardi mit dem "Dancing on Ice"-Pokal

Instagram / sarellax3 Sarah und Alessio Lombardi in Ischgl

Instagram / sarellax3 Alessio und Sarah Lombardi in Ischgl, Februar 2019

