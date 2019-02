Nun ist sie doch raus! Bereits in der ersten Folge musste Kandidatin Marlene Sophie um ihren Platz bei Germany's next Topmodel bangen. In letzter Sekunde rettete Gast-Jurorin Lena Gercke (30) die 19-Jährige mit einer Wildcard. Nach dem Catwalk unter dem freien Himmel Österreichs in der aktuellen Episode, schickte sie Model-Mama Heidi Klum (45) dann endgültig nach Hause. Auf ihren sozialen Netzwerken äußerte sich Marlene nun zu ihrem GNTM-Exit – und fand versöhnliche Worte!

Auf ihrer Instagram-Seite veröffentlichte die Stuttgarterin eine Stellungnahme. "Für mich hat es heute leider nicht gereicht. Ich bin aber so dankbar für die Erfahrung und wünsche meinen Mädels weiterhin viel Erfolg! Ihr rockt das!", schrieb die Brünette. Auch im Einzelinterview direkt nach dem Rausschmiss zeigte sie sich einsichtig. "Ich wusste das irgendwie. Ich hab mich im Vergleich zu den anderen nicht verbessert", meinte Marlene. Dennoch bedauere sie den Abschied von den anderen Mädels. "Das ist schade, weil wir so eine gute Gemeinschaft waren", führte sie aus.

Ihre Follower sprachen ihr Mut für ihren künftigen Werdegang aus. "Schade. Aber du wirst es auch ohne GNTM schaffen", kommentierte einer ihrer Fans. Ein anderer User zeigte sich angesichts der Tatsache überrascht, dass sie nicht erneut eine Wildcard vom aktuellen Gast-Juror Wolfgang Joop (74) erhalten habe.

Instagram / marlene.thdr Marlene Sophie im September 2017

Instagram / marlene.thdr Marlene Sophie im Juni 2017

Instagram / marlene.thdr Marlene Sophie im Karlsruher Institut für Technologie

