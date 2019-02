Diese Nachricht dürfte für Aufregung bei den Zuschauern sorgen! Erst im Sommer vergangenen Jahres mussten die “The Walking Dead”-Fans Abschied von einem ihrer Lieblinge nehmen: Andrew Lincoln (45) entschied sich dazu, die Zombie-Serie nach neun Staffeln zu verlassen. Jetzt wurde bekannt, dass ein weiterer Ausstieg bevorsteht – und der dürfte schmerzhaft werden. Danai Gurira (41) kehrt der Show ebenfalls den Rücken!

Wie The Hollywood Reporter nun erfahren haben will, soll Danai bereits in der kommenden zehnten Staffel, die vor wenigen Tagen bestätigt wurde, nur noch in wenigen Episoden zu sehen sein. Wie genau das Ende von ihrer Rolle Michonne aussieht, sei allerdings noch nicht geklärt. Fakt ist aber angeblich: Danais Serien-Charakter soll nicht sterben! Insider vermuten, dass die Schauspielerin – wie auch ihr Kollege Andrew – einen Vertrag für die kommende Film-Trilogie, welche die Zombie-Welt vergrößern soll, unterschrieben haben könnte.

Zur Story würde das passen: Andrews Rolle Rick, der in den TV-Streifen wieder auftauchen soll, verschwand in der neunten Staffel nach einer Explosion in einem Helikopter – Zielort unbekannt. Seine Freundin Michonne geht aber davon aus, dass er tot sei. Es wird nun gemunkelt, dass die Schwertkämpferin erfahren könnte, dass ihr Partner noch lebt und sich auf die Suche nach ihm macht.

