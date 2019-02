Bald wird es noch einmal hoch emotional bei Goodbye Deutschland. Durch die Auswanderer-Sendung erlangten Daniela (41) und Jens Büchner (✝49) hierzulande große Bekanntheit. Auch als der Schlagersänger wegen seiner Krebserkrankung in eine Klinik in seiner Wahl-Heimat Mallorca eingeliefert werden musste, waren auf seinen Wunsch hin Kameras dabei. Im vergangenen November erlag der Ex-Dschungelcamper schließlich der tückischen Krankheit. Schnell kam danach die Frage bei den Fans des TV-Couples auf, ob es noch eine Episode mit den Büchners geben wird: Nun hat sich Vox in enger Absprache mit Jens' Hinterbliebenen dazu entschieden!

Am 11. März wird es in der Sendung um Jens, die wichtigsten Stationen in seinem Leben und seine Familie gehen. Dabei werden auch die ersten Tage des Bühnenstars nach seiner Einlieferung ins Krankenhaus zu sehen sein. "Für uns war immer klar, dass wir die Familie entscheiden lassen, ob dieses Material auch ausgestrahlt wird. Nach deren expliziter Zustimmung werden wir bei 'Goodbye Deutschland' nun einige Bilder aus dieser Zeit zeigen", äußerte sich Vox dazu gegenüber DWDL.

Letztlich gehe es in der besonderen "Goodbye Deutschland"-Episode aber auch um die Witwe des 49-Jährigen und die Zukunft der fünf Kinder. Auf der Kippe stehe derzeit nämlich noch, ob die Familie auf der beliebten Ferieninsel bleiben wird und wie es mit dem Fan-Café weitergehen soll, das die Eheleute noch zu Jens' Lebzeiten schließen mussten. Zu Wort kommen auch enge Freunde wie die Bar-Besitzerin Krümel oder der Tätowierer Wolfgang, die den Verstorbenen seit vielen Jahren kannten.

ActionPress Jens Büchner im Megapark auf Mallorca

ActionPress Daniela Büchner, Reality-Star

Instagram / buechnerjens Jens, Jenna Soraya, Diego Armani und Daniela Büchner



