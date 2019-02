So langsam hat Queen Elizabeth II. (92) wohl genug vom ganzen Chaos! Seit der Hochzeit ihres Enkels Prinz Harry (34) sorgt der Vater der Braut, Thomas Markle Sr. (74), für unschöne Schlagzeilen. Ständig beklage dieser sich, dass man ihm den Kontakt zu seiner Tochter verwehren würde. Kürzlich veröffentlichte er sogar einen Brief von Meghan – ohne deren Einwilligung. Das ging wohl auch der rüstigen Monarchin zu weit: Die Queen will das Thema endlich gelöst wissen.

Dem Vernehmen nach rumort es wegen der vielen Interviews des 74-Jährigen gehörig hinter den Mauern des Palasts und der Königin soll langsam aber sicher der Geduldsfaden reißen. Sie stellte Meghan und Harry angeblich ein Ultimatum bis zum diesjährigen Weihnachtsfest. "Sie sagte ihnen, dass das Ganze ein Albtraum geworden sei und sie versuchen sollen, die Dinge zu klären", verriet ein Insider gegenüber Vanity Fair. Welche Konsequenzen das Paar zu befürchten habe, sollten sie keine Einigung mit dem amerikanischen Rentner erzielen, offenbarte die Quelle jedoch nicht.

Auch für ihren eigenen Seelenfrieden wird die 37-Jährige wohl die Flucht nach vorne antreten müssen. Die ehemalige Schauspielerin und ihr Gatte erwarten im Frühjahr schließlich ihr erstes Kind. Zuletzt brachte Meghan die Veröffentlichung ihres Schreibens so sehr aus der Fassung, dass ihr Umfeld sich um das ungeborene Baby sorgte.

MEGA Herzogin Meghans Vater Thomas Markle in Mexiko im Oktober 2018

Getty Images Meghan Markle und Prinz Harry in London

Toby Melville - WPA Pool/Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan während ihres Besuchs der One25-Organisation, Februar 2019

