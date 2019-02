Babybauch-Überraschung bei Eliza Dushku (38)! Im August vergangenen Jahres gaben sich die "Buffy – Im Bann der Dämonen"-Schauspielerin und ihr Mann Peter Palandjian das Jawort, zu diesem Zeitpunkt waren die beiden bereits seit über einem Jahr miteinander verlobt. Jetzt kommt Eliza mit der nächsten Hammer-Nachricht um die Ecke: Sie tauchte nun plötzlich bei einem Red Carpet mit einer stattlichen Babykugel auf!

Die Fotografen staunten nicht schlecht, als die 38-Jährige am Donnerstagabend bei einem Screening für ihren neuen Film "Mapplethorpe" mit Babybauch im Blitzlichtgewitter posierte. Ihre süßen Schwanger-News hatten sie und ihr Partner bislang geheim gehalten. In einem schwarzen Glitzerkleid setzte Eliza ihre Rundung perfekt in Szene. Für sie ist es das erste Kind. In einem Interview mit dem Magazin Us erklärte die werdende Mama: "Wir sind einfach total aufgeregt. Wir haben gerade erst im August geheiratet. Es ist ein ganz besonderes Jahr für uns."

Elizas frischgebackener Ehemann Peter wird bereits zum fünften Mal Papa. Aus einer vorherigen Beziehung hat der Unternehmer bereits vier Kinder. Wann der neue Nachwuchs auf die Welt kommen soll und ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, verriet das Paar bisher noch nicht.

Getty Images Peter Palandjian und Eliza Dushku bei der Neueröffnung des Boston Emerson Colonial Theatre

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Eliza Dushku bei der "The Man Who Saved The World"-Premiere

Instagram / elizadushku Eliza Dushku und ihr Ehemann Peter Palandjian in Boston

