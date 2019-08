Eliza Dushku (38) hat es geschafft: Die ehemalige Buffy-Darstellerin hat ihr allererstes Kind zur Welt gebracht. Im vergangenen Februar hatte sie bei einem Event die Baby-Nachricht rein optisch verkündet: Zum Screening von ihrem Film "Mapplethorpe" war die 38-Jährige mit einer nicht mehr zu übersehenden Rundung erschienen. Jetzt sind Eliza und ihr Ehemann Peter Palandjian nicht mehr länger nur zu zweit: Mit einem Foto verkündete sie nun die Geburt – und verriet auch direkt das Geschlecht!

Eliza offenbarte ihr Mama-Glück mit einem niedlichen Instagram-Post: Auf dem Schnappschuss hält ihr Partner Peter den Neugeborenen mit dem Rücken zur Kamera gewandt in die Höhe. Damit spielt das Paar ganz offensichtlich auf die berühmte Szene mit Simba aus dem Disney-Klassiker Der König der Löwen an. Dazu schreibt Eliza: "Unser Baby! Fühlst du die Liebe, Philip 'Bourne'? So dankbar für alle Glückwünsche!" Die beiden sind also nun Eltern eines kleinen Sohnes mit dem speziellen Namen Philip Bourne.

Dass der kleine Mann nicht gerade erst gestern geschlüpft sein kann, macht das Bild außerdem deutlich. Schließlich wurde es an einem sonnigen Tag im Grünen geschossen. Wahrscheinlich hat die kleine Familie erst einmal die ersten Tage zu dritt in vollen Zügen und vor allem ohne Social Media genossen.

