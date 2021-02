Putzige News aus Hollywood: Die Buffy-Darstellerin Eliza Dushku (40) durfte im August 2019 ihr erstes Kind auf der Welt begrüßen. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Peter Palandjian (57) schwebt sie seither im Elternglück und erfreut sich an ihrem Söhnchen Philip. An dieser Freude lässt sie ihre Community im Netz auch stets mit süßen Pics ihrer kleinen Familie teilhaben. Nun verkündete sie auf Social Media, dass diese sich demnächst vergrößern wird – denn Eliza erwartet wieder Nachwuchs!

Via Instagram teilte sie die niedliche Botschaft mit ihren Followern. Unter einem entspannten Selfie von sich, mit dem sie auch schon einen Blick auf ihre leichte Wölbung gibt, schrieb sie: "Ich werde zum zweiten Mal Mama." Auf einer darauffolgenden Aufnahme trug ihr Sohn Philip ein T-Shirt mit der Aufschrift: "Ich werde ein großer Bruder sein". Damit verdeutlichte sie einmal mehr ihre Vorfreude, ein Geschwisterchen für ihr erstes Kind zu bekommen.

Ihre Fans schienen ziemlich begeistert zu sein. So findet man etwa unzählige Kommentare mit roten Herz-Emojis unter der Bilderreihe. "Oh mein Gott! Herzlichen Glückwunsch, Mama! Ich schicke eine Menge Liebe an euch", beglückwünschte eine Userin Eliza.

Eliza Dushkus Sohn, 2021

Eliza Duchku und ihr Ehemann Peter Palandjian

Eliza Dushku in New York im Februar 2019

