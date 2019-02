Im vergangenen November verlor Goodbye Deutschland-Star Jens Büchner (✝49) seinen Kampf gegen den Lungenkrebs. Nach dem Tod ihres Mannes verbrachte Daniela Büchner (41) den Valentinstag am vergangenen Donnerstag nun das erste Mal ohne ihren Schatz. Ein trauriger Tag – wäre da nicht ihre beste Freundin Julia. Am Tag der Liebe überraschte diese Danni nämlich mit einem Brief, dessen Inhalt die verwitwete Mama zu Tränen rührte!

In ihrer Instagram-Story las die 41-Jährige die bewegenden Zeilen schluchzend vor: "Und eines Tages, wenn ihr euch wiederseht, wird dein Mann zu dir sagen: Meine kleine Frau Büchner hat ihr Leben gerockt und all das geschafft, was wir immer wollten. Danni, all eure Träume werden in Erfüllung gehen." Mit zittriger Stimme bedankte sie sich bei ihrer Freundin und richtete schließlich noch an sie: "Du bist unbezahlbar."

Den Brief hatte Julia in pinkes Papier eingewickelt und heimlich über den Zaun auf Danielas Grundstück gebracht. Auch nach dem Tod ihres Mannes lebt die Blondine weiterhin mit ihren fünf Kindern auf Mallorca. 2010 war Jens auf die spanische Sonneninsel ausgewandert, um sich dort mit einer Boutique selbstständig zu machen. Im Jahr 2015 lernten er und Danni sich schließlich kennen und lieben.

