Der 2009 verstorbene King of Pop Michael Jackson (✝50) hatte es nicht immer leicht im Leben. Bereits als Kind musste er mit seinen Brüdern, wann immer möglich, hart für seine Auftritte proben. Bis zu seinem Umzug ins warme Kalifornien in den 60er Jahren lebte Michael mit seiner Familie in ärmlichen Verhältnissen und musste tagtäglich die Misshandlungen seines Vaters Joe Jackson (✝89) über sich ergehen lassen. Michael war in seiner Kindheit sogar so einsam, dass er mit Schaufensterpuppen sprach.

"Ich suchte nach Leuten, mit denen ich reden konnte. Ich war so einsam, dass ich oben in meinem Zimmer nur weinte", zitiert der Mirror Michael aus einem der Tapes, die nach seinem Tod veröffentlicht wurden. "Ich erinnere mich daran, ernsthaft Fremde gefragt zu haben: Willst du mein Freund sein?'", gestand Michael. "Ich wollte nur jemanden, mit dem ich reden kann", erzählte er weiter. Aus Einsamkeit vertraute sich Michael letztendlich ein paar Schaufensterpuppen an. "Ich war zu schüchtern, um unter echten Menschen zu sein", versuchte er sein Verhalten zu erklären. Auch später hatte er immer Angst, dass die Leute nicht ihn, sondern nur seinen Promi-Status mögen würden.

Auf den Bändern erinnerte er sich zudem daran zurück, wie er in dieser Zeit vom Tonstudio aus spielende Kinder im gegenüberliegenden Park beobachtet hatte. Dabei offenbarte auch, dass er sich nie wie ein richtiger Teenager gefühlt habe. Hättet ihr gedacht, dass Michael als Kind so einsam war? Stimmt ab!

GABRIEL BOUYS/AFP/Getty Images Michael Jackson, bei einem Konzert in Montpellier, 1988

Getty Images Michael Jackson, Sänger

Getty Images Michael Jackson mit seinen Brüdern Jackie, Tito, Marlon und Jermaine

