DJ Khaled (43) gilt ja eigentlich als echtes Schwergewicht im Musikbusiness: Seit 2006 war der Musikproduzent fast jährlich mit seinen Alben in den Charts vertreten. Laut Forbes wird sein Vermögen derzeit auf 20 bis 25 Millionen US-Dollar geschätzt. Goldkettchen und auch ein wenig Hüftgold gehörten bislang zur Standardausstattung des 43-Jährigen. Jetzt hat Khaled eine drastische Verwandlung hingelegt: Der Rapper hat über 19 Kilo abgespeckt!

Khaled präsentierte das Abspeck-Ergebnis in einem inspirierenden Video auf seinem Instagram-Account. Der dramatische Gewichtsverlust von rund 133 Kilo auf nur noch 113 Kilo wird in einem Vorher-Nachher-Vergleich dokumentiert. Neben dem geteilten Video verrät der Rapper auch, wie er das geschafft hat: nämlich ganz klassisch mit Weight Watchers. "Während des Tages esse ich Lebensmittel, die wenig Punkte haben", erklärt Khaled im Interview mit People und fügt hinzu: "Wenn ich weiß, dass ich eine Verabredung zum Abendessen habe, spare ich meine Punkte auf, sodass ich alles genießen kann, was ich essen möchte."

Dass es sich dabei nicht nur um eine einmalige Diät handelt, bringt Khaled im Interview deutlich zum Ausdruck. "Es wurde für mich zu einem Lebensstil", berichtet der Rapper. Er hat angekündigt, weiterzumachen, um ein gesünderes Leben zu führen.

Getty Images DJ Khaled bei den VMAs 2018

Anzeige

Getty Images DJ Khaled bei den BET Hip Hop Awards 2018

Anzeige

Jamie McCarthy / Getty DJ Khaled bei den Grammy Awards

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de