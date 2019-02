Der Vorgeschmack macht Lust auf mehr! Am 6. März startet auf RTL die neue Ausspann-Show Temptation Island – und die hat es offenbar in sich. Vier Pärchen verbringen einen Urlaub auf einer Trauminsel. In dem Tropenparadies lauern allerdings 22 sexy Singles, die die Treue der Turteltauben auf eine harte Probe stellen. Jetzt gibt es den ersten Trailer und der verrät bereits: Bei "Temptation Island" wartet eine Menge nackter Tatsachen und mindestens genauso viel Drama!

Die kurze Vorschau ist gespickt mit heißen Partyszenen. Es wird getrunken, geflirtet und natürlich fehlt es nicht an Körperkontakt. Der Single-Mann und professionelle Stripper Chris Grey führt den Ladys sogar seine Tanzkünste vor – ohne Hose, versteht sich. Auch Solo-Kandidatin Giulie Santana hat anscheinend keine Lust mehr auf ihre Klamotten und springt mal eben oben ohne in den Pool. Ob sie sich dank ihrer Brüste einen vergebenen Traumtypen angeln kann? Ein paar Szenen später träumt sie jedenfalls schon von mehr als einem Flirt: "Wäre schön, wenn er seine Freundin verlässt für mich."

Was bei den Singles die Hormone überkochen lässt, sorgt bei den Pärchen offensichtlich für Gewissensbisse. Christina Dimitriou weint zumindest bittere Tränen: "Ich habe so ein schlechtes Gewissen." Dabei wollte sie auf der Insel der Versuchungen doch eigentlich ihren Freund Salvatore Vassallo auf die Probe stellen – was wohl nach hinten losgegangen ist. Aber die Blondine ist nicht die einzige Kandidatin im Gefühlschaos. Auch zwischen Ziania Rubi und Alex Storm könnte sich etwas anbahnen. "Ob ich Gefühle für Ziania habe, ist eine sehr schwierige Frage", grübelt der Düsseldorfer schon im Trailer. Ob Zianias fünfmonatige Beziehung zu ihrem Schatz Fabian Nickel der Konkurrenz standhält?

Alle Folgen von "Temptation Island - Versuchung im Paradies " ab dem 06. März 2019 exklusiv bei TVNOW.

TVNOW / Sergio del Amo "Temptation Island"-Single Giulie

TVNOW / Sergio del Amo Christina Dimitriou und ihr Freund Salvatore Vassallo, "Temptation Island"-Paar 2019

TVNOW / Sergio del Amo Ziania und Fabian, "Temptation Island"-Paar 2019

