Sie haben eine Mega-Karriere, aber für David Beckham (43) und seine Frau Victoria (44) stehen dennoch ihre vier Kids an erster Stelle. Stolz zeigen die Eltern ihre Söhne Brooklyn (19), Romeo (16), Cruz (13) und ihre Tochter Harper (7) auch immer wieder auf ihren Social-Media-Accounts – egal, ob auf einer Mode-Veranstaltung, gemütlich in den eigenen vier Wänden oder, wie jetzt, beim entspannten Joggen in die Schule. Die ist nicht gerade ums Eck: Beinahe fünf Kilometer Schulweg müssen Romeo und Cruz zurücklegen!

Die Fußballlegende postete in seiner Instagram-Story ein Video von sich und seinen zwei Jungs, wie sie gemeinsam morgens zur Schule joggen. "Wie es scheint, sind es drei Meilen bis zur Schule. Gut gemacht, Jungs", schreibt David dazu. Unterhaltung beim Laufen? Für die fitten Beckhams kein Problem: "Guten Morgen Cruz. Wie viele Meilen sind es heute noch mal?" – "Noch zwei", antwortet der Sohnemann daraufhin. Auch mit dem älteren Bruder wird beim Laufen locker geplaudert, denn Papa David lobt den coolen Haarschnitt seines Zweitältesten.

Als Sportler und Modeikone legen David und Victoria viel Wert auf gesunde Ernährung und Fitness, nicht nur bei ihren Kindern, sondern auch bei sich. Erst kürzlich verriet Vic in einem Interview mit The Guardian, dass sie jeden Morgen zwischen 5:30 Uhr und 6:00 Uhr aufstehe und dann zwei Stunden lang Sport mache.

Instagram / davidbeckham David Beckham mit seinem Sohn Romeo

Instagram / davidbeckham Romeo, Brooklyn, David, Harper, Cruz und Victoria Beckham

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham, ehemaliges "Spice Girls"-Mitglied

