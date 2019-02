Ist die Ehe von Coleen (32) und Wayne Rooney (33) endgültig vorbei? Die Frau des britischen Nationalkickers hatte es in den vergangenen Monaten nicht leicht: Immer wieder hatte der Stürmer von D. C. United wegen seiner Alkohol- und Fremdflirt-Eskapaden Schlagzeilen gemacht. Das soll die 32-Jährige nicht nur extrem sauer gemacht, sondern auch unglaublich beschämt haben. Hat sie daraus jetzt Konsequenzen gezogen? Am Valentinstag wurde Coleen ohne ihren Ehering gesichtet!

Wie Daily Mail berichtet, wurde die Spielerfrau am vergangenen Mittwoch beim Einkaufen für den Tag der Liebe ohne ihr Hochzeitsschmuckstück am Finger von Paparazzi fotografiert. Nach den Schlagzeilen um die Zehn-Stunden-Sauftour des Kickers dürfte Coleen sicher gewusst haben, dass nun alle Augen auf sie gerichtet sind. Ob sie den Fotografen damit einen Hinweis auf den Status ihrer Ehe geben wollte?

Nachdem Gerüchte durch die Medien gegangen waren, das Paar habe sich bei einem Valentinstags-Dinner versöhnt, meldete sich Coleen schließlich selbst zu Wort. "Am 14. Februar war ich in Washington und Wayne in Florida", stellte sie via Twitter klar. Zu ihrem fehlenden Ehering bezog die Zweifachmama allerdings keine Stellung. Was glaubt ihr: Bedeutet das das Ende von Coleens und Waynes Beziehung?

Getty Images Wayne Rooney im September 2017

Getty Images / Tim P. Whitby Coleen Rooney bei den Tesco Mum Of The Year Awards 2014

Getty Images / David Westling Wayne und Coleen Rooney bei den FIPRO World XI Player Awards 2005

